Air Jordan 1 Low SE
大童运动鞋
¥699
经典外观，经久耐穿。Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋将元年款经典设计与优质材料巧妙结合，助你尽情畅动。荷叶边鞋带和压纹耐克勾标志增添优雅格调。
- 显示颜色： 樱粉/珍珠粉/超级橙/霞光粉
- 款式： II1247-600
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，经久耐穿且舒适非凡
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力
产品细节
