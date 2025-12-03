Air Jordan 1 Low SE
大童运动鞋
22% 折让
经典外观，经久耐穿。 Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋将元年款经典设计与优质材料和金属色元素点缀巧妙结合，助你尽情畅动。
- 显示颜色： 青灰色/尘光子色/白色/冷蓝
- 款式： HV4398-014
Air Jordan 1 Low SE
其他细节
- 皮革与合成材质鞋面，塑就出众结构感与耐穿性
- 后跟搭载内嵌式 Nike Air 缓震技术，营造轻盈缓震体验
- 外底融入橡胶，铸就非凡抓地力，塑就日常佳选
产品细节
- 后跟饰有 Wings 标志
- 缝制耐克勾标志
- 鞋舌标签饰有 Jumpman 标志
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
