Air Jordan 1 Low SE
大童运动鞋
25% 折让
Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋采用经典设计，彰显出众格调。耐穿材料结合新颖配色，焕新演绎经典鞋款，承袭复古 Jordan 魅力。Nike Air 缓震配置，可在奔跑、跳跃和玩耍时缔造舒适脚感。
- 显示颜色： 油灰/洞穴石色/剔透白粉/白色
- 款式： HQ2021-005
其他细节
- 天然皮革材质，塑就出众结构感和耐穿性
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 柔软泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 后跟饰有 Wings 标志
- 鞋舌饰有 Jumpman 标志
