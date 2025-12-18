Air Jordan 1 运动鞋数十年来一直是备受青睐的鞋款。这款户外风格的 Air Jordan 1 Low SE 女子运动鞋采用斑点中底，为经典造型注入一抹亮点。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。