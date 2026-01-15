Air Jordan 1 Low SE
男子运动鞋
¥849
时尚有型，设计新颖。Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋承袭 Jordan 设计精髓，缔造非凡舒适的日常穿着体验。精选怡人配色，搭配出众材料，后跟采用内嵌式 Air 缓震配置，匠心塑就经典版型。
- 显示颜色： 黑曜石色/大学金/椒红/黑曜石色
- 款式： IO7448-400
其他细节
- 皮革鞋面，塑就出众结构感与耐穿性
- 鞋底加入内嵌式 Nike Air 缓震技术，营造轻盈缓震体验
- 外底融入橡胶，铸就非凡抓地力，塑就日常佳选
产品细节
- 后跟饰有 Wings 标志
- 鞋舌饰有 Jumpman 标志
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
