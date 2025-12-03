Air Jordan 1 Low SE
男子运动鞋
24% 折让
Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋从复古 Jordan 设计汲取灵感，焕新演绎你的挚爱之选。集齐广为人知且备受青睐的特色设计：包边结构、后跟 Nike Air 缓震配置以及优质皮革。
- 显示颜色： 浅烟灰/帆白/棉布白/黑
- 款式： HQ2010-012
其他细节
- 皮革材质，塑就出众结构感和耐穿性
- 后跟加入内嵌式 Nike Air 缓震技术，营造轻盈缓震体验
- 硬质橡胶外底，铸就强劲抓地力，堪称日常佳选
产品细节
- 缝制耐克勾标志
- 鞋舌饰有 Jumpman 标志
- 显示颜色： 浅烟灰/帆白/棉布白/黑
- 款式： HQ2010-012
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
