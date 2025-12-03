 
Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋从复古 Jordan 设计汲取灵感，焕新演绎你的挚爱之选。集齐广为人知且备受青睐的特色设计：包边结构、后跟 Nike Air 缓震配置以及优质皮革。


  • 显示颜色： 浅烟灰/帆白/棉布白/黑
  • 款式： HQ2010-012

其他细节

  • 皮革材质，塑就出众结构感和耐穿性
  • 后跟加入内嵌式 Nike Air 缓震技术，营造轻盈缓震体验
  • 硬质橡胶外底，铸就强劲抓地力，堪称日常佳选

产品细节

  • 缝制耐克勾标志
  • 鞋舌饰有 Jumpman 标志
