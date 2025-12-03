 
Air Jordan 1 Low SE 金属未来感女子运动鞋 - 金属锌色/山峰白/丝绒棕/金属锌色

Air Jordan 1 Low SE

金属未来感女子运动鞋

34% 折让

低帮，但不低调。Air Jordan 1 Low SE 女子运动鞋沿袭经典版型和质感，采用金属色元素，焕新打造 AJ1 鞋款。优质天然皮革、Nike Air 缓震配置结合利落设计，塑就人气经典之作，为你增添非凡魅力。


  • 显示颜色： 金属锌色/山峰白/丝绒棕/金属锌色
  • 款式： HQ3529-099

其他细节

  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力，适合日常穿着

产品细节

  • 鞋头打孔设计
  • 金属 Jumpman 标志吊坠
  • 后跟饰有 Wings 标志
  • 鞋舌标签饰有 Jumpman 标志
