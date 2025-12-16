Air Jordan 1 Low SE CNY 新年系列男子运动鞋助你喜迎马年。这款运动鞋从 1985 年面世的初代鞋款汲取设计灵感，采用经典简洁外观，熟悉中带一抹新颖。该鞋款采用别致的经典设计，让你穿搭出彩。可搭配多款 Jordan Chinese New Year 单品，打造独特风格。

