Air Jordan 1 Low SE Craft
大童运动鞋
¥699
黑色设计，魅力难挡！Air Jordan 1 Low SE Craft 大童运动鞋采用皮革与翻毛皮组合鞋面，打造炫酷造型。舒适缓震配置助你尽情探索，发现意想不到的乐趣。
- 显示颜色： 暗烟灰/校园红/黑
- 款式： FQ7757-001
其他细节
- 后跟搭载 Nike Air 缓震配置，打造轻盈的回弹缓震性能
- 橡胶外底，提供可驾驭多种地面的出众抓地力
产品细节
- 后跟饰有 Wings 标志
