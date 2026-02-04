 
Air Jordan 1 Low SE Craft 大童运动鞋 - 暗烟灰/校园红/黑

Air Jordan 1 Low SE Craft

大童运动鞋

10% 折让

黑色设计，魅力难挡！Air Jordan 1 Low SE Craft 大童运动鞋采用皮革与翻毛皮组合鞋面，打造炫酷造型。舒适缓震配置助你尽情探索，发现意想不到的乐趣。


  • 显示颜色： 暗烟灰/校园红/黑
  • 款式： FQ7757-001

Air Jordan 1 Low SE Craft

10% 折让

黑色设计，魅力难挡！Air Jordan 1 Low SE Craft 大童运动鞋采用皮革与翻毛皮组合鞋面，打造炫酷造型。舒适缓震配置助你尽情探索，发现意想不到的乐趣。

其他细节

  • 后跟搭载 Nike Air 缓震配置，打造轻盈的回弹缓震性能
  • 橡胶外底，提供可驾驭多种地面的出众抓地力

产品细节

  • 后跟饰有 Wings 标志
  • 显示颜色： 暗烟灰/校园红/黑
  • 款式： FQ7757-001

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。