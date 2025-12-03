Air Jordan 1 Mid
大童运动鞋
25% 折让
Air Jordan 1 Mid 大童运动鞋采用优质材料结合醒目新颖配色，焕新演绎经典设计。 足底柔软缓震配置搭配加垫鞋口设计，兼具时尚感与舒适性；外底复古底纹结合鞋口经典 Wings 标志，助你彰显传奇风范。
- 显示颜色： 浅土褐/中橄榄绿/帆白/灰黑
- 款式： HV4399-102
其他细节
- 鞋面采用天然皮革，缔造出色结构感与耐穿性
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 鞋口饰有 Wings 标志
- 缝制耐克勾标志
- 鞋舌标签饰有 Jumpman 标志
