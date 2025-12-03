 
Air Jordan 1 Mid 女子运动鞋 - 帆白/火山岩红/棉布白/冷蓝

Air Jordan 1 Mid

女子运动鞋

25% 折让

Air Jordan 1 Mid 女子运动鞋从元年款 AJ1 汲取设计灵感，采用中帮设计，保留你挚爱的经典外观，同时搭配精选配色和利落皮革，彰显独特个性。


  • 显示颜色： 帆白/火山岩红/棉布白/冷蓝
  • 款式： IM7420-133

其他细节

  • 皮革鞋面，提供出众支撑力
  • 泡绵中底搭配 Nike Air 缓震配置，轻盈舒适
  • 橡胶外底结合圆形支点设计，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
