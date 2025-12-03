Air Jordan 1 Mid
男子运动鞋
26% 折让
Air Jordan 1 Mid 男子运动鞋从元年款 AJ1 汲取设计灵感，采用中帮设计，保留你挚爱的经典外观，同时搭配精选配色和利落皮革，彰显独特个性。配色 105 为圣诞系列精选配色。
- 显示颜色： 白色/大学红/浅灰/深宝蓝
- 款式： DQ8426-102
其他细节
- 鞋面采用优质材料，提供出众支撑力
- 泡绵中底搭配后跟 Nike Air 缓震配置，轻盈舒适
- 橡胶外底结合圆形支点，铸就非凡抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
