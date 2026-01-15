Air Jordan 1 Mid SE
大童运动鞋
¥799
爱无处不在！穿上这款特别版 Air Jordan 1 Mid SE 大童运动鞋，与朋友一起庆祝情人节。此鞋款配有金属坠饰，并采用情人节主题细节，让它的风格更加甜美。
- 显示颜色： 半蓝/淡象牙白/白色/半蓝
- 款式： IB7057-403
其他细节
- 皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众结构感与耐穿性
- 鞋底加入内嵌式 Nike Air 缓震技术，营造轻盈缓震体验
- 外底融入橡胶，铸就非凡抓地力，塑就日常佳选
产品细节
- 鞋口饰有 Wings 标志
- 鞋舌标签饰有 Jumpman 标志
- 显示颜色： 半蓝/淡象牙白/白色/半蓝
- 款式： IB7057-403
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
