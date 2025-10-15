Air Jordan 1 Mid SE
女子运动鞋
¥999
Air Jordan 1 Mid SE 女子运动鞋从元年款 AJ1 汲取设计灵感，采用中帮设计，保留你挚爱的经典外观，同时搭配精选配色和利落皮革，彰显独特个性。
- 显示颜色： 麻黄/帆白/浅土褐
- 款式： HV4269-200
¥999
Air Jordan 1 Mid SE 女子运动鞋从元年款 AJ1 汲取设计灵感，采用中帮设计，保留你挚爱的经典外观，同时搭配精选配色和利落皮革，彰显独特个性。
其他细节
- 皮革鞋面，塑就出众耐穿性与结构感
- 后跟搭载内嵌式 Nike Air 缓震技术，营造轻盈缓震体验
- 外底融入橡胶，铸就非凡抓地力，塑就日常佳选
产品细节
- 鞋口饰有 Wings 标志
- 缝制耐克勾标志
- 鞋舌标签饰有 Jumpman 标志
- 显示颜色： 麻黄/帆白/浅土褐
- 款式： HV4269-200
