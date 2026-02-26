Air Jordan 1 Retro High OG
复刻女子运动鞋
13% 折让
Air Jordan 1 Retro High OG 复刻女子运动鞋采用新颖配色，焕新演绎迈克尔·乔丹首双经典鞋款，铸就 AJ1 迭代更新之作。优质材料、柔软缓震设计和加垫鞋口，塑就非凡支撑效果，致敬经典。
- 显示颜色： 淡象牙白/冷杉绿/椰奶色/专业绿
- 款式： FD2596-101
Air Jordan 1 Retro High OG
13% 折让
Air Jordan 1 Retro High OG 复刻女子运动鞋采用新颖配色，焕新演绎迈克尔·乔丹首双经典鞋款，铸就 AJ1 迭代更新之作。优质材料、柔软缓震设计和加垫鞋口，塑就非凡支撑效果，致敬经典。
其他细节
- 出众结构，缔造舒适感受和经典魅力
- 后跟鞋底加入内嵌式 Nike Air 缓震技术，打造柔软缓震性能
产品细节
- 显示颜色： 淡象牙白/冷杉绿/椰奶色/专业绿
- 款式： FD2596-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。