表达真我需要勇气， 因为展现真实会显露脆弱。 经典的 AJ1 向来毫不掩饰，针脚、覆面、多处细节都坦率呈现。 Air Jordan 1 Retro High OG "Black and Muslin" 复刻男子运动鞋看似低调，却将内在的活力与能量隐藏于光滑的黑色皮革鞋面之下。 当时机成熟，醒目色彩的拼接设计便会逐渐显露，绽放其饱满而绚烂的真我本色。

显示颜色： 黑/棉布白/黑

款式： DZ5485-002