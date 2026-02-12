 
Air Jordan 1 Retro High OG "Ruby" 复刻女子运动鞋 - 校园红/白色/黑

Air Jordan 1 Retro High OG "Ruby" 复刻女子运动鞋采用新颖配色，焕新演绎迈克尔·乔丹首双经典鞋款，铸就 AJ1 迭代焕新之作。优质材料、柔软缓震设计和加垫鞋口，塑就非凡支撑效果，致敬经典。


  • 显示颜色： 校园红/白色/黑
  • 款式： FD2596-602

其他细节

  • 出众结构，缔造舒适感受和经典魅力
  • 后跟鞋底加入内嵌式 Nike Air 缓震技术，打造柔软缓震性能

产品细节

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。