 
Air Jordan 1 Retro High OG "UNC Reimagined" 复刻男子运动鞋 - 暗白蓝/帆白/暗白蓝

Air Jordan 1 Retro High OG "UNC Reimagined"

复刻男子运动鞋

25% 折让

熟悉的配色，熟悉的历史。迈克尔·乔丹的大学时代让他一举成名。Air Jordan 1 Retro High OG "UNC Reimagined" 复刻男子运动鞋经过焕新设计，致敬乔丹的传奇开启之地北卡罗莱纳州。鞋款融入做旧皮革、经典撞色设计和别致包装，增添复古韵味，尽显 1985 年元年款风范。


  • 显示颜色： 暗白蓝/帆白/暗白蓝
  • 款式： DZ5485-402

其他细节

  • 皮革材质，塑就出众结构感和耐穿性
  • 后跟加入内嵌式 Nike Air 缓震技术，铸就轻盈缓震性能
  • 硬质橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力

产品细节

  • 天然皮革材质
  • 鞋口饰有 Wings 标志
  • 缝制耐克勾标志
  • 橡胶抓地设计
  • 泡绵中底
