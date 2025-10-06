Air Jordan 1 Retro High OG "UNC Reimagined"
复刻男子运动鞋
熟悉的配色，熟悉的历史。迈克尔·乔丹的大学时代让他一举成名。Air Jordan 1 Retro High OG "UNC Reimagined" 复刻男子运动鞋经过焕新设计，致敬乔丹的传奇开启之地北卡罗莱纳州。鞋款融入做旧皮革、经典撞色设计和别致包装，增添复古韵味，尽显 1985 年元年款风范。
- 显示颜色： 暗白蓝/帆白/暗白蓝
- 款式： DZ5485-402
其他细节
- 皮革材质，塑就出众结构感和耐穿性
- 后跟加入内嵌式 Air 缓震技术，铸就轻盈缓震性能
- 硬质橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力
产品细节
- 天然皮革材质
- 鞋口饰有 Wings 标志
- 缝制耐克勾标志
- 橡胶抓地设计
- 泡绵中底
