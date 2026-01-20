Air Jordan 1 Retro Low "Chicago" 复刻大童运动鞋采用醒目配色和纹理设计，塑就新颖外观，焕新演绎经典运动鞋款。天然皮革材料结合舒适的 Nike Air 缓震配置，塑就出众外观和非凡穿着感受，满足你对 AJ1 的期待。

Air Jordan 1 Retro Low "Chicago" 复刻大童运动鞋采用醒目配色和纹理设计，塑就新颖外观，焕新演绎经典运动鞋款。天然皮革材料结合舒适的 Nike Air 缓震配置，塑就出众外观和非凡穿着感受，满足你对 AJ1 的期待。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。