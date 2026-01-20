Air Jordan 1 Retro Low "Chicago"
复刻大童运动鞋
¥899
Air Jordan 1 Retro Low "Chicago" 复刻大童运动鞋采用醒目配色和纹理设计，塑就新颖外观，焕新演绎经典运动鞋款。天然皮革材料结合舒适的 Nike Air 缓震配置，塑就出众外观和非凡穿着感受，满足你对 AJ1 的期待。
- 显示颜色： 校园红/山峰白/黑
- 款式： HQ6999-600
其他细节
- 天然皮革鞋面，质感出众且经久耐穿，同时塑就出色结构感
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 泡绵鞋垫
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
