 
Air Jordan 1 Retro Low "Chicago" 复刻大童运动鞋 - 校园红/山峰白/黑

¥899
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Air Jordan 1 Retro Low "Chicago" 复刻大童运动鞋采用醒目配色和纹理设计，塑就新颖外观，焕新演绎经典运动鞋款。天然皮革材料结合舒适的 Nike Air 缓震配置，塑就出众外观和非凡穿着感受，满足你对 AJ1 的期待。


  • 显示颜色： 校园红/山峰白/黑
  • 款式： HQ6999-600

Air Jordan 1 Retro Low "Chicago" 复刻大童运动鞋采用醒目配色和纹理设计，塑就新颖外观，焕新演绎经典运动鞋款。天然皮革材料结合舒适的 Nike Air 缓震配置，塑就出众外观和非凡穿着感受，满足你对 AJ1 的期待。

其他细节

  • 天然皮革鞋面，质感出众且经久耐穿，同时塑就出色结构感
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 泡绵鞋垫
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。