 
Air Jordan 11 Retro 复刻女子运动鞋 - 帆白/白色/金属银/珍珠灰

Air Jordan 11 Retro

复刻女子运动鞋

AJ11 的经典何须多言， 迈克尔·乔丹曾经穿着这款鞋创下了 72 胜的赛季辉煌，并斩获了总冠军头衔。 如今，Air Jordan 11 Retro 复刻女子运动鞋携匠心材质和醒目配色强势回归。 精致 Jumpman 标志，结合耐穿外底，为这款汀克·哈特菲尔德 (Tinker Hatfield) 手下之作倍添休闲风范。 此外， 鞋底搭载全掌型 Air 缓震配置，堪称鞋款点睛之笔。


  • 显示颜色： 帆白/白色/金属银/珍珠灰
  • 款式： AR0715-110

Air Jordan 11 Retro

其他细节

  • 鞋底加入全掌型 Air 缓震技术，轻盈缓震
  • 流线型挡泥片，经久耐穿且别致利落
  • 轻盈碳纤维稳定片，铸就出众稳定性

产品细节

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

