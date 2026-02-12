AJ11 的经典何须多言， 迈克尔·乔丹曾经穿着这款鞋创下了 72 胜的赛季辉煌，并斩获了总冠军头衔。 如今，Air Jordan 11 Retro 复刻女子运动鞋携匠心材质和醒目配色强势回归。 精致 Jumpman 标志，结合耐穿外底，为这款汀克·哈特菲尔德 (Tinker Hatfield) 手下之作倍添休闲风范。 此外， 鞋底搭载全掌型 Air 缓震配置，堪称鞋款点睛之笔。

该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

