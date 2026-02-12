 
Air Jordan 11 Retro "Rare Air" 复刻男子运动鞋 - 深宝蓝/帆白/黑/火焰红

Air Jordan 11 Retro "Rare Air"

复刻男子运动鞋

传奇 AJ11 荣耀归来——此次携 “Rare Air” 惊艳亮相。 Air Jordan 11 Retro "Rare Air" 复刻男子运动鞋以 Jordan 早期样品中的瑕疵为灵感，融合顺滑皮革与大胆配色。 从发现瑕疵到日臻完善，所以我们称之为 “Rare Air”。


  • 显示颜色： 深宝蓝/帆白/黑/火焰红
  • 款式： IH0296-400

其他细节

  • 天然皮革鞋面，轻盈耐穿
  • 内嵌式 Nike Air 缓震技术，为足底营造出众缓震效果
  • 橡胶外底搭配人字形底纹，造就非凡抓地力

产品细节

