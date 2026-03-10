Air Jordan 13 Cherry Dice 大童T恤采用经典版型和针织面料，结合圆领设计，无论球场鏖战、校园走廊穿梭还是与朋友闲逛，皆可让你舒适无忧，自如畅动，亦可与你脚上的 AJ13 相得益彰。

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