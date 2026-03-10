 
Air Jordan 13 Cherry Dice 大童T恤 - 白色

Air Jordan 13

Cherry Dice 大童T恤

¥249

Air Jordan 13 Cherry Dice 大童T恤采用经典版型和针织面料，结合圆领设计，无论球场鏖战、校园走廊穿梭还是与朋友闲逛，皆可让你舒适无忧，自如畅动，亦可与你脚上的 AJ13 相得益彰。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IR8336-100

Air Jordan 13

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Air Jordan 13 Cherry Dice 大童T恤采用经典版型和针织面料，结合圆领设计，无论球场鏖战、校园走廊穿梭还是与朋友闲逛，皆可让你舒适无忧，自如畅动，亦可与你脚上的 AJ13 相得益彰。

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IR8336-100

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