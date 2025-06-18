上脚 Air Jordan 13 Retro Low 复刻男子运动鞋，再现复古风范，演绎时尚型格。该运动鞋采用低帮设计，沿袭元年款的绗缝覆面和塑型中底，带你重走伟大之路，像迈克尔·乔丹般引爆回头率。

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