 
Air Jordan 14 G 男/女高尔夫球鞋 - 白色/黑/波尔多酒红色

Air Jordan 14 G

男/女高尔夫球鞋

¥1,599
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Air Jordan 14 G 男/女高尔夫球鞋焕新经典设计，专为球场而生。前足和后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，为挥杆和迈步缔造舒适缓震体验。中底经过加固处理，外底搭载七颗可拆卸鞋钉，塑就出众支撑力和抓地力。


  • 显示颜色： 白色/黑/波尔多酒红色
  • 款式： IB1828-100

其他细节

外底融入强韧塑料细节搭配 7 颗可拆卸 Champs 鞋钉，缔造出众抓地力，助力驾驭球场

产品细节

