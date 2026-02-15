作为 Jordan 传奇的基石，AJ3 是迈克尔·乔丹首款采用经典爆裂纹印花的鞋款。Air Jordan 3 Retro 复刻大童运动鞋为你的运动鞋收藏增添经典风格，采用新颖配色，焕发现代气息。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。