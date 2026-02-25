Air Jordan 3 Retro
复刻大童运动鞋
Air Jordan 3 Retro 复刻大童运动鞋是专为孩子打造的复刻版 AJ3，尽显出众魅力。顺滑耐穿皮革塑就迷人外观，令身边的大人羡慕不已。
- 显示颜色： 白色/狂喜钴蓝/足球灰/霞光粉
- 款式： HQ0784-101
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 橡胶外底，为关键部位铸就强劲抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 泡绵中底
