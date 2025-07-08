 
Air Jordan 3 Retro 复刻女子运动鞋 - 帆白/金属银/水泥灰

Air Jordan 3 Retro

复刻女子运动鞋

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Air Jordan 3 Retro 复刻女子运动鞋匠心铸就典范之作。新颖配色焕新演绎经典挚爱鞋款，为经典平添一抹新意。匠心设计，彰显你的独特个性；爆裂纹细节，尽显经典魅力。


  • 显示颜色： 帆白/金属银/水泥灰
  • 款式： CK9246-100

Air Jordan 3 Retro

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Air Jordan 3 Retro 复刻女子运动鞋匠心铸就典范之作。新颖配色焕新演绎经典挚爱鞋款，为经典平添一抹新意。匠心设计，彰显你的独特个性；爆裂纹细节，尽显经典魅力。

产品细节

  • 优质鞋面
  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 帆白/金属银/水泥灰
  • 款式： CK9246-100

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