Air Jordan 3 Retro x A Ma Maniére
复刻男子运动鞋
16% 折让
Air Jordan 3 Retro x A Ma Maniére 复刻男子运动鞋由 Jordan 与 A Ma Maniére 携手打造，尽显奢华风范。翻毛皮覆面，为这款 AJ3 赋予时尚精致风范。鞋舌饰有刺绣品牌标志，增添精致格调和出众质感。
- 显示颜色： 白色/煤黑/棉布白/芬蓝
- 款式： HV8571-100
其他细节
- 天然皮革材料，质感出众且经久耐穿，同时塑就出色结构感
- Nike Air 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
- 泡绵中底，缓震出众，助你型动街头
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
