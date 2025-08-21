 
Air Jordan 3 Retro x A Ma Maniére 复刻男子运动鞋 - 白色/煤黑/棉布白/芬蓝

Air Jordan 3 Retro x A Ma Maniére

复刻男子运动鞋

¥1,699

Air Jordan 3 Retro x A Ma Maniére 复刻男子运动鞋由 Jordan 与 A Ma Maniére 携手打造，尽显奢华风范。翻毛皮覆面，为这款 AJ3 赋予时尚精致风范。鞋舌饰有刺绣品牌标志，增添精致格调和出众质感。


  • 显示颜色： 白色/煤黑/棉布白/芬蓝
  • 款式： HV8571-100

Air Jordan 3 Retro x A Ma Maniére 复刻男子运动鞋由 Jordan 与 A Ma Maniére 携手打造，尽显奢华风范。翻毛皮覆面，为这款 AJ3 赋予时尚精致风范。鞋舌饰有刺绣品牌标志，增添精致格调和出众质感。

其他细节

  • 天然皮革材料，质感出众且经久耐穿，同时塑就出色结构感
  • Nike Air 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
  • 泡绵中底，缓震出众，助你型动街头
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。