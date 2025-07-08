 
Air Jordan 3 Retro "Rare Air" 复刻男子运动鞋 - 黑/浅灰/军蓝/椒红

Air Jordan 3 Retro "Rare Air"

复刻男子运动鞋

10% 折让
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AJ3 自迈克尔·乔丹上脚后即成经典，令你在迈步间彰显传奇风范。Air Jordan 3 Retro "Rare Air" 复刻男子运动鞋采用优质皮革与翻毛皮组合鞋面，结合鞋底可视 Nike Air 缓震配置，缔造非凡舒适脚感，造就日常经典之选。后跟饰有镜像 Nike Air 品牌标志，设计灵感源自 Jordan 早期样品，颇具个性。


  • 显示颜色： 黑/浅灰/军蓝/椒红
  • 款式： IB8967-004

Air Jordan 3 Retro "Rare Air"

10% 折让

AJ3 自迈克尔·乔丹上脚后即成经典，令你在迈步间彰显传奇风范。Air Jordan 3 Retro "Rare Air" 复刻男子运动鞋采用优质皮革与翻毛皮组合鞋面，结合鞋底可视 Nike Air 缓震配置，缔造非凡舒适脚感，造就日常经典之选。后跟饰有镜像 Nike Air 品牌标志，设计灵感源自 Jordan 早期样品，颇具个性。

其他细节

  • 天然皮革鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 泡绵中底，轻盈缓震
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 黑/浅灰/军蓝/椒红
  • 款式： IB8967-004

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