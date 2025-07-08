AJ3 自迈克尔·乔丹上脚后即成经典，令你在迈步间彰显传奇风范。Air Jordan 3 Retro "Rare Air" 复刻男子运动鞋采用优质皮革与翻毛皮组合鞋面，结合鞋底可视 Nike Air 缓震配置，缔造非凡舒适脚感，造就日常经典之选。后跟饰有镜像 Nike Air 品牌标志，设计灵感源自 Jordan 早期样品，颇具个性。

AJ3 自迈克尔·乔丹上脚后即成经典，令你在迈步间彰显传奇风范。Air Jordan 3 Retro "Rare Air" 复刻男子运动鞋采用优质皮革与翻毛皮组合鞋面，结合鞋底可视 Nike Air 缓震配置，缔造非凡舒适脚感，造就日常经典之选。后跟饰有镜像 Nike Air 品牌标志，设计灵感源自 Jordan 早期样品，颇具个性。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。