Air Jordan 3 Retro "Starfish"
复刻女子运动鞋
14% 折让
典范之作？ 当然可以这么说。 Air Jordan 3 Retro "Starfish" 复刻女子运动鞋匠心复刻经典人气鞋款 AJ3，延续传奇风范。 帆布和翻毛皮组合鞋面，塑就新颖外观和质感。
- 显示颜色： 化石灰/帆白/海星橙
- 款式： IH7694-200
Air Jordan 3 Retro "Starfish"
14% 折让
典范之作？ 当然可以这么说。 Air Jordan 3 Retro "Starfish" 复刻女子运动鞋匠心复刻经典人气鞋款 AJ3，延续传奇风范。 帆布和翻毛皮组合鞋面，塑就新颖外观和质感。
其他细节
- 结实织物与皮革组合鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 柔软泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 化石灰/帆白/海星橙
- 款式： IH7694-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。