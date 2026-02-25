Air Jordan 4 Retro
复刻大童运动鞋
21% 折让
Air Jordan 4 Retro 复刻大童运动鞋采用顺滑皮革和柔软翻毛皮，沿袭元年款经典细节，如网格装饰和醒目模压鞋眼。
- 显示颜色： 芝麻棕/黑/白色/火焰红
- 款式： IH2094-200
Air Jordan 4 Retro
21% 折让
Air Jordan 4 Retro 复刻大童运动鞋采用顺滑皮革和柔软翻毛皮，沿袭元年款经典细节，如网格装饰和醒目模压鞋眼。
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合设计，塑就出众结构感和耐穿性
- Nike Air 缓震配置柔软舒适，提供恰到好处的支撑效果
- 柔软泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 泡绵中底
- 显示颜色： 芝麻棕/黑/白色/火焰红
- 款式： IH2094-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。