Air Jordan 4 Retro "Aluminum"
复刻女子运动鞋
10% 折让
Air Jordan 4 Retro "Aluminum" 复刻女子运动鞋采用顺滑皮革，塑就利落外观和出众质感。 两副鞋带和可拆卸花朵装饰，供你随心变换造型。
- 显示颜色： 白色/紫蓝/油绿/铝蓝
- 款式： HV0823-100
其他细节
- 天然皮革鞋面，缔造出众纹理感和立体感，塑就高雅风范
- Nike Air 缓震配置柔软舒适，提供恰到好处的支撑效果
- 采用模压鞋眼设计，可在系紧鞋带时帮助稳固双足
- 橡胶外底搭配人字形底纹，铸就非凡抓地力
- 鞋带上可添加刺绣和绒线花朵配件，增添时尚格调
产品细节
- 两副鞋带
- 可拆卸花朵配件
