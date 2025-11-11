 
Air Jordan 4 Retro "Aluminum" 复刻女子运动鞋 - 白色/紫蓝/油绿/铝蓝

Air Jordan 4 Retro "Aluminum"

复刻女子运动鞋

10% 折让

Air Jordan 4 Retro "Aluminum" 复刻女子运动鞋采用顺滑皮革，塑就利落外观和出众质感。 两副鞋带和可拆卸花朵装饰，供你随心变换造型。


  • 显示颜色： 白色/紫蓝/油绿/铝蓝
  • 款式： HV0823-100

其他细节

  • 天然皮革鞋面，缔造出众纹理感和立体感，塑就高雅风范
  • Nike Air 缓震配置柔软舒适，提供恰到好处的支撑效果
  • 采用模压鞋眼设计，可在系紧鞋带时帮助稳固双足
  • 橡胶外底搭配人字形底纹，铸就非凡抓地力
  • 鞋带上可添加刺绣和绒线花朵配件，增添时尚格调

产品细节

  • 两副鞋带
  • 可拆卸花朵配件
  • 显示颜色： 白色/紫蓝/油绿/铝蓝
  • 款式： HV0823-100

