如果你想像 MJ 一样，那就快快入手 Air Jordan 4 Retro "Flight Club" 复刻大童运动鞋。Air Jordan Flight Club。这款 AJ4 向 80 年代和 90 年代流行的邮寄会员计划致敬，让人不禁怀念。光滑的白色皮革鞋面搭配黑色和红色装饰，为这款经典鞋款注入更多 Jumpman 基因。醒目的 “FLIGHT CLUB” 标志向元年款致敬。标志性元素的出色呈现，让你拥有向粉丝炫耀的装备。

显示颜色： 帆白/大学红/黑

款式： IM4026-100