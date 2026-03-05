该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！您购买的 Air Jordan 4 'Rare Air' （IB4171-003）产品，其鞋舌徽标颜色包含金银两种配色，售出时具体配色保密，需开箱后揭晓。该产品的包装鞋盒、纸袋、鞋子以及其他所有配件（含魔术贴）皆为产品不可分割的一部分，如发生退货，您退回的商品需保持原购买时的状况,一并退回产品、鞋盒塑料保护套、及所有配件，且符合二次销售的条件，否则我们可能无法接受您的七天无理由退货请求。