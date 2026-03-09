Air Jordan 4 Retro "Imperial Purple"
复刻大童运动鞋
¥1,099
售罄：
此配色当前无货
这款 Air Jordan 4 Retro "Imperial Purple" 复刻大童运动鞋以经典的 Jordan 配色致敬那些精彩时刻。深邃的帝王紫鞋面采用优质磨面皮革，外底点缀醒目黄色，搭配 Nike Air 缓震配置，塑就出众外观。
- 显示颜色： 黑/浅石黑/黑
- 款式： IB4171-010
Air Jordan 4 Retro "Imperial Purple"
¥1,099
这款 Air Jordan 4 Retro "Imperial Purple" 复刻大童运动鞋以经典的 Jordan 配色致敬那些精彩时刻。深邃的帝王紫鞋面采用优质磨面皮革，外底点缀醒目黄色，搭配 Nike Air 缓震配置，塑就出众外观。
其他细节
- 天然皮革鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
- Nike Air 缓震配置柔软舒适，提供恰到好处的支撑效果
- 采用模压鞋眼设计，可在系紧鞋带时帮助稳固双足
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 显示颜色： 黑/浅石黑/黑
- 款式： IB4171-010
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 22.8
36: 鞋内长 23
36.5: 鞋内长 23.6
37.5: 鞋内长 24.2
38: 鞋内长 24.4
38.5: 鞋内长 24.6
39: 鞋内长 24.8
40: 鞋内长 25.2
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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