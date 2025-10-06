Air Jordan 4 RM 男子运动鞋焕新演绎格调鲜明的 AJ4，让你在繁忙的生活中自在畅行。该鞋款舒适耐穿，同时承袭经典人气外观。后跟 Nike Air 缓震配置带来缓震迈步体验，部分鞋眼和后跟等鞋面元素融入至坚固柔韧的鞋笼中，强韧耐穿，是日常通勤的理想之选。

显示颜色： 黑/白色

款式： FQ7939-004