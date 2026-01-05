Air Jordan 40 Edge PF
男子篮球鞋
穿上 Air Jordan 40 Edge PF 男子篮球鞋，致敬 Air Jordan 面世 40 周年。该鞋款焕新演绎经典设计。我们首次在全掌型 ZoomX 泡绵上搭载全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置，缔造出众回弹缓震效果。内置固定带与优质材料巧妙结合，塑就出众包覆效果。外底融入匠心人字形抓地底纹，助你轻松甩开防守。缓震、回弹、强劲抓地，都不在话下。
- 显示颜色： 中橄榄绿/黑/煤黑
- 款式： HQ2078-200
10% 折让
其他细节
- 在 Jordan 系列史上，我们首次将 ZoomX 泡绵与全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置相结合。设计有何用意？出众回弹缓震性能，助你轻松驾驭爆发性运动，缔造舒适缓震体验
- 两侧各六根内置织带式固定带和优质材料，有助稳固双足，在侧向运动中提供出众包覆效果
- 匠心人字形抓地底纹，助你制霸球场，轻松甩开防守
产品细节
- ZoomX 泡绵中底
- 全掌型 Air Zoom Strobel
- PF 版本采用匠心设计，可驾驭球场
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
