 
Air Jordan 40 PF 男子篮球鞋 - 帆白/黑/校园红/白色

Air Jordan 40 PF

男子篮球鞋

穿上 Air Jordan 40 PF 男子篮球鞋，致敬 Air Jordan 面世 40 周年。 该鞋款焕新演绎经典设计。 我们首次在全掌型 ZoomX 泡绵上搭载全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置，缔造出众回弹缓震效果。 内置固定带与优质材料巧妙结合，塑就出众包覆效果。 外底融入匠心人字形抓地底纹，助你轻松甩开防守。 缓震、 回弹、 强劲抓地， 都不在话下。


  • 显示颜色： 帆白/黑/校园红/白色
  • 款式： IQ4088-100

其他细节

  • 在 Jordan 系列史上，我们首次将 ZoomX 泡绵与全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置相结合 设计有何用意？ 出众回弹缓震性能，助你轻松驾驭爆发性运动，为你缔造舒适缓震的贴合穿着体验。
  • 两侧各六根内置织带式固定带和优质材料，有助稳固双足，在侧向运动中提供出众包覆效果。
  • 匠心人字形抓地底纹，助你制霸球场，轻松甩开防守。

产品细节

  • 显示颜色： 帆白/黑/校园红/白色
  • 款式： IQ4088-100

