Air Jordan 40 PF
男子篮球鞋
10% 折让
穿上 Air Jordan 40 PF 男子篮球鞋，致敬 Air Jordan 面世 40 周年。 该鞋款焕新演绎经典设计。 我们首次在全掌型 ZoomX 泡绵上搭载全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置，缔造出众回弹缓震效果。 内置固定带与优质材料巧妙结合，塑就出众包覆效果。 外底融入匠心人字形抓地底纹，助你轻松甩开防守。 缓震、 回弹、 强劲抓地， 都不在话下。
- 显示颜色： 帆白/黑/校园红/白色
- 款式： IQ4088-100
Air Jordan 40 PF
10% 折让
穿上 Air Jordan 40 PF 男子篮球鞋，致敬 Air Jordan 面世 40 周年。 该鞋款焕新演绎经典设计。 我们首次在全掌型 ZoomX 泡绵上搭载全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置，缔造出众回弹缓震效果。 内置固定带与优质材料巧妙结合，塑就出众包覆效果。 外底融入匠心人字形抓地底纹，助你轻松甩开防守。 缓震、 回弹、 强劲抓地， 都不在话下。
其他细节
- 在 Jordan 系列史上，我们首次将 ZoomX 泡绵与全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置相结合 设计有何用意？ 出众回弹缓震性能，助你轻松驾驭爆发性运动，为你缔造舒适缓震的贴合穿着体验。
- 两侧各六根内置织带式固定带和优质材料，有助稳固双足，在侧向运动中提供出众包覆效果。
- 匠心人字形抓地底纹，助你制霸球场，轻松甩开防守。
产品细节
- 显示颜色： 帆白/黑/校园红/白色
- 款式： IQ4088-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。