 
Air Jordan 5 Retro "Fire Red Black Tongue" 复刻男子运动鞋 - 白色/黑/火焰红

Air Jordan 5 Retro "Fire Red Black Tongue"

复刻男子运动鞋

¥1,599
白色/黑/火焰红
白色/黑/中柔粉
白色/冰葡萄紫/黑/祖母绿

Air Jordan 5 Retro "Fire Red Black Tongue" 复刻男子运动鞋经匠心打造，助你潮酷出街。 皮革鞋面，塑就利落外观。 沿袭元年款 Nike Air 缓震配置、经典鞋带栓扣和中底鲨鱼齿图案设计。 传奇之旅，说走就走！


  • 显示颜色： 白色/黑/火焰红
  • 款式： HQ7978-101

Air Jordan 5 Retro "Fire Red Black Tongue"

¥1,599

Air Jordan 5 Retro "Fire Red Black Tongue" 复刻男子运动鞋经匠心打造，助你潮酷出街。 皮革鞋面，塑就利落外观。 沿袭元年款 Nike Air 缓震配置、经典鞋带栓扣和中底鲨鱼齿图案设计。 传奇之旅，说走就走！

其他细节

  • 皮革鞋面，打造出众耐穿性和结构感
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 泡绵中底，缔造出众轻盈缓震效果
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 白色/黑/火焰红
  • 款式： HQ7978-101

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    敬请注意，因拍摄缘故图片中展现的鞋盒除去了产品标签。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。