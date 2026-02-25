 
Air Jordan 5 Retro "Grape" 复刻大童运动鞋 - 白色/冰葡萄紫/黑/祖母绿

Air Jordan 5 Retro "Grape"

复刻大童运动鞋

11% 折让

Air Jordan 5 Retro "Grape" 复刻大童运动鞋经匠心打造，助你潮酷出街。采用白葡萄配色，锐意打破 Jordan 鞋款固有色调，向迈克尔·乔丹家乡的 NBA 球队致敬。皮革鞋面，塑就利落外观。沿袭 Nike Air 缓震配置、经典鞋带栓扣和中底鲨鱼齿图案设计。传奇之旅，说走就走！


  • 显示颜色： 白色/冰葡萄紫/黑/祖母绿
  • 款式： HQ7980-100

Air Jordan 5 Retro "Grape"

11% 折让

Air Jordan 5 Retro "Grape" 复刻大童运动鞋经匠心打造，助你潮酷出街。采用白葡萄配色，锐意打破 Jordan 鞋款固有色调，向迈克尔·乔丹家乡的 NBA 球队致敬。皮革鞋面，塑就利落外观。沿袭 Nike Air 缓震配置、经典鞋带栓扣和中底鲨鱼齿图案设计。传奇之旅，说走就走！

其他细节

  • 天然皮革鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
  • Nike Air 缓震配置柔软舒适，提供出众的支撑效果
  • 足底搭载柔软泡绵，轻盈缓震
  • 加垫鞋口贴合设计，缔造非凡舒适感受
  • 橡胶外底搭配人字形底纹和弯曲凹槽设计，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 泡绵中底
  • 显示颜色： 白色/冰葡萄紫/黑/祖母绿
  • 款式： HQ7980-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
    • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。