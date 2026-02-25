Air Jordan 5 Retro "Grape"
复刻大童运动鞋
11% 折让
Air Jordan 5 Retro "Grape" 复刻大童运动鞋经匠心打造，助你潮酷出街。采用白葡萄配色，锐意打破 Jordan 鞋款固有色调，向迈克尔·乔丹家乡的 NBA 球队致敬。皮革鞋面，塑就利落外观。沿袭 Nike Air 缓震配置、经典鞋带栓扣和中底鲨鱼齿图案设计。传奇之旅，说走就走！
- 显示颜色： 白色/冰葡萄紫/黑/祖母绿
- 款式： HQ7980-100
其他细节
- 天然皮革鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
- Nike Air 缓震配置柔软舒适，提供出众的支撑效果
- 足底搭载柔软泡绵，轻盈缓震
- 加垫鞋口贴合设计，缔造非凡舒适感受
- 橡胶外底搭配人字形底纹和弯曲凹槽设计，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 泡绵中底
