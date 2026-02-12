Air Jordan 5 Retro "Medium Soft Pink"
复刻男子运动鞋
¥1,599
Air Jordan 5 Retro "Medium Soft Pink" 复刻男子运动鞋经匠心打造，助你潮酷出街。合成材质设计，塑就利落外观。沿袭元年款 Nike Air 缓震配置、经典鞋带栓扣和中底鲨鱼齿图案设计。传奇之旅，说走就走！
- 显示颜色： 白色/黑/中柔粉
- 款式： HQ7978-102
其他细节
- 合成材质鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 泡绵中底，缔造出众轻盈缓震效果
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
