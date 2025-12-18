Air Jordan 6
'91 Playoff Tix 大童长袖T恤
¥349
Air Jordan 6 '91 Playoff Tix 大童长袖T恤采用假两件式外观设计，饰有复古风图案，彰显 20 世纪 90 年代复古格调，与你的 AJ6 相得益彰。采用针织面料，结合经典版型和罗纹圆领设计，营造无忧舒适的穿着感受，无论是球场、校园走廊还是与朋友外出，皆可让你自在畅动。
- 显示颜色： 健身红
- 款式： IU5372-687
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
