 
Air Jordan 6 '91 Playoff Tix 大童长袖T恤 - 健身红

Air Jordan 6

'91 Playoff Tix 大童长袖T恤

14% 折让
健身红
帆白

Air Jordan 6 '91 Playoff Tix 大童长袖T恤采用假两件式外观设计，饰有复古风图案，彰显 20 世纪 90 年代复古格调，与你的 AJ6 相得益彰。采用针织面料，结合经典版型和圆领设计，营造无忧舒适的穿着感受，无论是球场、校园走廊还是与朋友外出，皆可让你自在畅动。


  • 显示颜色： 健身红
  • 款式： IU5372-687

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
