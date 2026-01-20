强强联合，匠心力作。Air Jordan 6 Retro x 巴黎圣日耳曼足球俱乐部 "Metallic Silver" 复刻男子运动鞋巧糅 Jumpman 风范与巴黎时尚格调，向篮球和足球场上的传奇人物致敬。鞋面采用打孔设计，增添了一抹未来主义气息，同时突出了汀克·哈特菲尔德 1991 年杰作的独特设计线条。匠心外底和鞋带栓扣为这款鞋款增添了出色质感。Air Jordan x PSG 联名品牌标志，向双方的合作致敬。

显示颜色： 金属银/白金色/油灰/金属银

款式： IQ5135-001