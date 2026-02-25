 
Air Jordan 8 Retro "Aqua" 复刻男子运动鞋 - 黑/多色/蓝紫/多色

Air Jordan 8 Retro "Aqua"

复刻男子运动鞋

14% 折让

AJ8 初次亮相于 1992 至 1993 迈克尔•乔丹夺冠赛季，时至今日已成为经典鞋款。 Air Jordan 8 Retro "Aqua" 复刻男子运动鞋携模压细节、醒目色调和标志性中足固定带闪耀回归，重现经典风范。


  • 显示颜色： 黑/多色/蓝紫/多色
  • 款式： 305381-006

其他细节

  • 皮革与织物组合鞋面，带来出色的耐穿支撑性能
  • 鞋底加入内嵌式 Nike Air 缓震技术，营造轻盈缓震体验
  • 中足固定带，实现稳固贴合感受

产品细节

