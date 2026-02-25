Air Jordan 8 Retro "Aqua"
复刻男子运动鞋
14% 折让
AJ8 初次亮相于 1992 至 1993 迈克尔•乔丹夺冠赛季，时至今日已成为经典鞋款。 Air Jordan 8 Retro "Aqua" 复刻男子运动鞋携模压细节、醒目色调和标志性中足固定带闪耀回归，重现经典风范。
- 显示颜色： 黑/多色/蓝紫/多色
- 款式： 305381-006
Air Jordan 8 Retro "Aqua"
14% 折让
AJ8 初次亮相于 1992 至 1993 迈克尔•乔丹夺冠赛季，时至今日已成为经典鞋款。 Air Jordan 8 Retro "Aqua" 复刻男子运动鞋携模压细节、醒目色调和标志性中足固定带闪耀回归，重现经典风范。
其他细节
- 皮革与织物组合鞋面，带来出色的耐穿支撑性能
- 鞋底加入内嵌式 Nike Air 缓震技术，营造轻盈缓震体验
- 中足固定带，实现稳固贴合感受
产品细节
- 显示颜色： 黑/多色/蓝紫/多色
- 款式： 305381-006
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。