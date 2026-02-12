 
Air Jordan Legacy 312 大童运动鞋 - 帆白/椰奶色/海玻璃色/深队红

Air Jordan Legacy 312

大童运动鞋

Air Jordan Legacy 312 大童运动鞋延续经典设计，提供稳固包覆感。焕新经典中足固定带设计，结合橡胶外底，铸就非凡抓地力。后跟鞋底加入 Nike Air 缓震技术，缔造轻盈缓震性能，塑就日常舒适穿着体验。


  • 显示颜色： 帆白/椰奶色/海玻璃色/深队红
  • 款式： IQ9785-161

其他细节

  • 可调式固定带，有助稳固双足，彰显时尚风范
  • 泡绵中底搭配后跟鞋底加入的 Nike Air 缓震技术，塑就缓震迈步体验
  • 加垫鞋口妥帖包覆，触感柔软
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

