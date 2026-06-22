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Air Jordan Legacy 312 Low 大童运动鞋 - 山峰白/黑/校园紫/校园红

Air Jordan Legacy 312 Low

大童运动鞋

Air Jordan Legacy 312 Low 大童运动鞋巧妙致意芝加哥区号 312，旨在向迈克尔·乔丹的传奇致敬。匠心设计依托现代手法将经典 Jordan 元素混搭。


  • 显示颜色： 山峰白/黑/校园紫/校园红
  • 款式： CD9054-102

Air Jordan Legacy 312 Low

致敬 312

Air Jordan Legacy 312 Low 大童运动鞋巧妙致意芝加哥区号 312，旨在向迈克尔·乔丹的传奇致敬。匠心设计依托现代手法将经典 Jordan 元素混搭。

其他细节

  • 设计混搭采撷自 AJ3、AJ1 和 Nike Air Alpha Force 的经典元素
  • 优质鞋面，结合中足固定带，稳固贴合
  • 后跟鞋底加入可视 Air 缓震技术，提供出众回弹的缓震性能

产品细节

  • 显示颜色： 山峰白/黑/校园紫/校园红
  • 款式： CD9054-102

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    35.5: 鞋内长 23.3

    36: 鞋内长 23.7

    36.5: 鞋内长 24.1

    37.5: 鞋内长 24.6

    38: 鞋内长 25

    38.5: 鞋内长 25.4

    39: 鞋内长 25.8

    40: 鞋内长 26.3

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

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更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

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